С 1 июля в РФ вводятся новые требования к ввозу транспорта.

В России ужесточат правила техосмотра подержанных авто. Об этом сообщили представители информационного агентства "Прайм". С 1 июля по стране изменятся правила проверки старого транспорта. Нововведения коснутся машин иностранного производства с пробегом, которые ввозятся на территорию страны,а также автомобилей с внесенными правками в их конструкцию.

Известно, то раньше процедуру проверки транспорта можно было проводить в дистанционном формате при помощи отправленных инспекции фотографий машины. Сейчас все автомобили будут проверяться в специальных испытательных лабораториях.

Напомним, что Государственная Дума России одобрила закон, который отменяет обязательное проведение технического осмотра для получения полиса ОСАГО. Ранее выдача документа была возможно только при прохождении данной процедуры.

Из-за отмены обязательного техосмотра может вырасти спрос на ОСАГО.

Фото: Piter.tv