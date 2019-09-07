С 2020 года молодые российские ученые будут получать премию в миллион рублей

Ранее в России были учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых учёных в размере 500 тысяч рублей каждая.

Правительство РФ увеличило размер премий для молодых ученых в области науки и техники до миллиона рублей. Об этом стало известно из распоряжения правительства, которое опубликовали на сайте кабинета министров.

Ранее в России были учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых учёных в размере 500 тысяч рублей каждая. Коллектив авторов при этом не должен был превышать пяти человек.

Постановление от 31 августа 2019 года №1121 вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее российские ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких.

Видео: YouTube/ Review Machines