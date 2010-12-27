На 1 января 2019 года более 20,5 тысяч россиян достигли возраста 100 лет и старше.

В России установлен новый рекорд по числу долгожителей. На 1 января 2019 года 20 582 россиян достигли возраста 100 лет и старше. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на результаты исследования Росстата.

По данным ведомства, большинство россиян в возрасте старше 100 лет – женщины. Они составляют 70 % из общего числа долгожителей.

Отмечается, что численность долгожителей в стране растет уже 8 лет подряд и за это время почти утроилась. Рост числа людей, перешагнувших столетний рубеж, объясняется не только улучшением уровня жизни, но и усовершенствованием методик подсчета.

Ранее мы писали, что пять 17-летних россиянок в 2018 году стали мамами в пятый раз.

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