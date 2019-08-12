Росстат: в России за 3 года количество госкомпаний сократилось на 9%

С 2016 по 2019 год общее число предприятий с госучастием (включая государственные учреждения) снизилось с 65,5 до 59,6 тысячи.

По данным Росстата, за последние три года в России на 9% сократилось число госпредприятий. Об этом сообщил РБК.

С 2016 по 2019 год общее число предприятий с госучастием (включая государственные учреждения) снизилось с 65,5 до 59,6 тысячи. Число акционерных обществ с долей государства также снизилось с 1557 до 1084. Всего снижение составило 30%. В два раза меньше стало предприятий, где доля государства составляла от 25 до 50%. Еще на 45,8% стало меньше организаций, где государству принадлежал контрольный пакет.

Как отметили экономисты, данные цифры могут говорить об объединении нескольких учреждений или преобразовании в другие филиалы.

Ранее специалисты Росстата посчитали, что доля россиян с доходами ниже ПМ увеличилась до 14,3%.

Видео: YouTube/ Роснефть

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