Росстат: доля россиян с доходами ниже ПМ увеличилась до 14,3%

В I квартале 2019 года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросла с 13,9 (показатель 2018 года) до 14,3%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Расчеты проводились с учетом установленного прожиточного минимума – 10 753 рубля и уточненную в марте методологию оценки денежных доходов населения.
Однако, как отметил Росстат, корректная оценка численности населения с доходами ниже ПМ возможно лишь по итогам целого года. Так как квартальные оценки "подвержены серьёзным сезонным колебаниям".
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