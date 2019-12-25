В России стабилизируются цены на стройматериалы

ФАС и Минпромторг следят за ценами на рынке.

Директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Ирина Тютьмина на вебинаре "Актуальные вопросы закупок в строительстве" заявила, что в России стабилизируется стоимость строительных материалов. По ее словам, резких скачков цен уже не наблюдается.

Она подчеркнула, что Главгосэкспертиза занимается мониторингом цен, а результаты направляют в ФАС и Минпромторг. Это делается для того, чтобы были приняты превентивные меры по ценам на теле иные строительные товары.

Напомним, что цены на металл и другие строительные материалы резко стали расти в конце прошлого года. Если сравнивать с маем 2020 года, то стоимость стройматериалов стала выше на 16,44% в мае 2021 года. При этом с начала года цены выросли на 12,07%.

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