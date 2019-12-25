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Кабмин выделил 8 млрд рублей на гранты для малого бизнеса и НКО
Сегодня, 14:11
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Кабмин выделил 8 млрд рублей на гранты для малого бизнеса и НКО

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Деньги выделят из резервного фонда правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит 8 млрд рублей на безвозмездные гранты для малого и среднего бизнеса, а также ля социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые пострадали из-за пандемии коронавируса.  Об этом сообщается на сайте правительства.

Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ, - говорится в сообщении.

Деньги будут выделены из резервного фонда. Заявку на получение гранта можно направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика.

Ранее мы писали, что из больницы выписали петербургского ученого, которого обвиняют в госизмене. Он был госпитализирован с заболеванием сердца. 

Фото: pixabay 

Теги: безвозмездные гранты, гранты для бизнеса и нко
Категории: Новости России, Лента новостей,

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