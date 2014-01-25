Обвиняемого в госизмене петербургского ученого выписали из больницы

Следствие полагает, что ученый во время поездки в Китай передал сведения, составляющие государственную тайну.

Обвиняемого в государственной измене 80-летнего ученого Валерия Митько, которого ранее госпитализировали с заболеванием сердца, выписали из больницы. При этом ему еще нужно пройти обследование. Об этом ТАСС сообщил адвокат ученого Антон Голубев.

Ученый с февраля 2020 года находится под домашним арестом, при этом у Валерия Митько серьезные проблемы со здоровьем. Ранее защита добилась, чтобы суд разрешил ему прогулки возле дома из-за возраста и состояния здоровья. Но кассационный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит представление прокуратуры, которая считает, что прогулки нарушают законодательство.

По версии следствия, во время поездки в Китай Валерий Митько передал представителям иностранных спецслужб секретные материалы. Сам обвиняемый свою вину не признает.

Фото: korabel.ru