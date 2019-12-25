В России средняя ставка по ипотеке выросла до 7,67%

Это самый резкий рост за всю историю наблюдений.

В России средняя савка по ипотечным кредитам в июле выросла до 7,67%. Это максимальное значение, начиная с апреля 2020 года. Об этом пишет "РИА Новости".

Отмечается, что в июле стоимость ипотеки выросла на 0,6 процентного пункта. Таким образом, это самый резкий рост за всю историю наблюдений. Они ведутся с 2018 года. При этом в июле средние срок ипотеки снизился на месяц, до 20,2 года. Он снизился впервые с мая 2020 года.

Упало в июле и число выданных кредитов на 15,3%, до 151,4 тысяч кредитов. Объем выдач упал на 20,5%, до 433,1 млрд рублей. Так, средний размер кредита составил 2,86 млн рублей. Для сравнения, в июне он составлял 3,05 млн рублей.

Ранее мы писали, что молодые россияне стали чаще оформлять кредитки.

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