В России средний чек ипотечного кредита впервые превысил 3 млн рублей

За год рост составил 27%.

Средний размер ипотечного кредита впервые превысил 3 млн рублей. За месяц он увеличился на 5%, или на 134 тыс. рублей. За год рост составил 27%. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Так, за полгода средний чек ипотечного кредита вырос на 403 тыс. рублей, а за год он увеличился на 652 тыс. рублей.

Гендиректор бюро Артур Александрович отметил, что в первую очередь на такой быстрый рост среднего размера кредита повлияли цены на недвижимость.

Поскольку гражданам пришлось занимать у банков больше средств, то им пришлось увеличить и срок кредитования. За июнь он в среднем увеличился на три месяца до 18 лет и восемь месяцев, - сказал он.

Ранее мы писали, что Минсельхоз сообщил о начале закупок сахара за границей. Так, на 9 июля было закуплено 37,4 тыс. тонн сахара за рубежом,

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