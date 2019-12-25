Россия начала закупать сахар за рубежом

В новом таможенном режиме можно ввести максимум 350 тыс. тонн продукта.

Минсельхоз сообщил о начале закупок сахара за границей. Так, на 9 июля было закуплено 37,4 тыс. тонн сахара из Алжира, Морокко, ОАЭ, Бразилии и Германии. Об этом сообщает "Российская газета".

В ведомстве подчеркнули, что на фоне мер поддержки сахарной отрасли импорт сахара без пошлин увеличит предложение на российском рынке. В результате это будет способствовать снижению цен.

Так, на белый сахар импортная пошлина за пределами ЕАЭС составляла 340 долларов за тонну. Однако ее действие отменили с 15 мая по 30 сентября. Теперь в новом таможенном режиме можно ввести максимум 350 тыс. тонн продукта.

Эксперты отмечают, что импорт сахара на цены и обеспеченность продуктом повлиять не может. Как сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, импортный сахар будет стоит дороже. По его словам, российского сахара стране должно хватить до начала следующего сезона.

Однако эксперт подчеркнул, что с урожаем этого года пока нет ясности. Он считает, что механизма для сдерживания цен окажется недостаточно, если урожай будет хуже ожидаемого.

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