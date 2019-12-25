В России появились проблемы с поставками дешевого сахара

Производители столкнулись с проблемами в получении субсидий для поставок товара по фиксированной цене.

В России появились проблемы с поставками сахара по фиксированной цене не выше 36 рублей за килограмм. У ряда производителей появились проблемы с полученим субсидий на это. Поэтому заводы предпочитают поставлять сахар только по ранее заключенным прямым договорам в крупные торговые сети, а не через выбранных региональными властями посредников. Об этом сообщают "Ведомости".

Проблемы в субсидировании возникли на региональном уровне. Правительство страны планировало, что распределением средств на местах займутся местные власти, но тут произошел сбой.

Компании сообщают, что в регионах выставили практически невыполнимые условия для получения субсидий. В некоторых регионах, в частности Краснодарском и Ставропольском краях, требуют избыточные документы и информацию

В Минсельхозе согласились, что на местах следует снизить требования к получателям субсидий. Но региональные чиновники считают, что действуют по закону, ссылаясь на постановление правительства.

Сахар традиционно становится более востребованным летом. В этот период возможны перебои с поставками в рознице, считают эксперты. Производители при этом не уверены, что им компенсируют убытки, поэтому пытаются уклониться от соглашений о поставках товара по фиксированной цене.

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