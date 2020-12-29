Предпринимателей Ленобласти просят "заморозить" цены на сахар и масло

Администрация региона уже готовит соответствующее соглашение.

В четверг, 14 января, администрация Ленинградской области просит продуктовые сети региона не повышать цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщила "Фонтанка".

Руководство области готовит соответствующее соглашение. В конце декабря 2020 года с такой же просьбой к предпринимателям обратились власти Петербурга: некоторые ритейлеры согласились, а формы соглашения они должны были направить в комитет по промышленной политике.

Так, бизнесменов призывают к социальной ответственности и предлагают установить цену на сахар не больше, чем за 45 рублей за 1 кг, а масло – не больше 110 рублей за 1 л.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как вернуть некачественный товар.

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