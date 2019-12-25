В России создают новый метод быстрой диагностики болезней сердечно-сосудистой системы

Во всем мире заболевания сердца и сосудов остаются одной из основных причин смерти людей.

Ученые из Балтийского федерального университета им. Канта разрабатывают новый метод быстро диагностики болезней сердечно-сосудистой системы по анализу крови. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на издание PLOS One.

Отмечается, что новый метод основан на переносе энергии между мембранами тромбоцитов и наночастицами платины. Отмечается, что во всем мире заболевания сердца и сосудов остаются одной из основных причин смертности. Ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний порядка 18 млн человек. По мнению ученых, острые патологии кровеносной системы, которые обычно провоцируют летальный исход, развиваются из-за нарушений в активности тромбоцитов.

А вот функцию тромбоцитов в свою очередь можно контролировать с помощью спектрального анализа. Необходимо фиксировать различия в спектрах комбинационного рассеяния и свечения в тромбоцитах под воздействием лазерного луча. Если в получаемых данных будут найдены изменения, то это может указывать на биофиические признаки инфаркта миокарда или ишемического инсульта.

Мы обнаружили возможность энергетического переноса с наночастиц платины на мембраны тромбоцитов, и полагаем, что этим процессом можно управлять. Сейчас исследование имеет фундаментальный характер, поэтому говорить о практических перспективах преждевременно, но потенциал открытия для медицины очень большой Андрей Зюбин, старший научный сотрудник НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника" БФУ

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