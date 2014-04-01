Она будет продолжением "Авангардов", "Цирконов" и "Кинжалов".

В России создают цепочку новых гиперзвуковых комплексов. Об этом в кулуарах Академических чтений по космонавтике журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор НПО "Машиностроения" Александр Леонов. Специалист объяснил, что имеет в виду развитие такого оружия как "Авангарды", "Цирконы" и "Кинжалы".

Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же "Авангарда", с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование. Александр Леонов, глава НПО "Машиностроения"

Эксперт объяснил СМИ, что на данный момент никто в мире не может создать более скоростной блок по сравнению с "Авангардом". Однако Леонов уверен, что ракету можно совершенствовать и модернизировать с точки зрения внутренних систем.

Создание новейшего оружия обошлось России в 10-20 млрд рублей в год.

Фото: Минобороны России

