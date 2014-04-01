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В России создают цепочку новых гиперзвуковых комплексов
Сегодня, 14:04
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lesjasap

В России создают цепочку новых гиперзвуковых комплексов

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Она будет продолжением "Авангардов", "Цирконов" и "Кинжалов".

В России создают цепочку новых гиперзвуковых комплексов. Об этом в кулуарах  Академических чтений по космонавтике журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор НПО "Машиностроения" Александр Леонов. Специалист объяснил, что имеет в виду развитие такого оружия как "Авангарды", "Цирконы" и "Кинжалы".

Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же "Авангарда", с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование.

Александр Леонов, глава НПО "Машиностроения"

Эксперт объяснил СМИ, что на данный момент никто в мире не может создать более скоростной блок по сравнению с "Авангардом". Однако Леонов уверен, что ракету можно совершенствовать и модернизировать с точки зрения внутренних систем.

Создание новейшего оружия обошлось России в 10-20 млрд рублей в год.

Фото: Минобороны России
 

Теги: авангард, александр леонов, гиперзвуковое оружие, нпо машиностроения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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