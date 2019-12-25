В России создали новый пункт управления ядерными силами

Путин повел совещание Минобороны РФ и главами предприятий ОПК.

В России создали новый пункт управления стратегическими ядерными силами. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны России и предприятий ОПК.

Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова. Чтобы они последовательно планово обновлялись Владимир Путин, президент России

Политик добавил, что в основе модернизации должны находиться отечественные передовые технологии и инженерные решения. Новый пункт управления ядерными силами будет иметь "практически абсолютную" защиту. По словам Путина, система управления в России должна стать особенно живучей, так как ядерный арсенал обязан быть сохраненным даже в случае атаки со стороны противника.

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Фото: Kremlin.ru