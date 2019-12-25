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Путин проведет совещание по новым системам управления ядерным оружием
Сегодня, 13:07
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matveyvn

Путин проведет совещание по новым системам управления ядерным оружием

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У него запланированы несколько встреч с военачальниками.

Президент России Владимир Путин проведет совещание по новым системам управления ядерным оружием и гособоронзаказе. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, у главы государства также запланированы несколько встреч с военачальниками и международный разговор по телефону.

И на полях совещания, как всегда, президент проводит с военачальниками по отдельности ряд встреч.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников.

Фото: pixabay.com

Теги: армия, путин, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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