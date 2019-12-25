Президент России Владимир Путин проведет совещание по новым системам управления ядерным оружием и гособоронзаказе. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, у главы государства также запланированы несколько встреч с военачальниками и международный разговор по телефону.
И на полях совещания, как всегда, президент проводит с военачальниками по отдельности ряд встреч.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников.
Фото: pixabay.com
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