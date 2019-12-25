У него запланированы несколько встреч с военачальниками.

Президент России Владимир Путин проведет совещание по новым системам управления ядерным оружием и гособоронзаказе. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, у главы государства также запланированы несколько встреч с военачальниками и международный разговор по телефону.

И на полях совещания, как всегда, президент проводит с военачальниками по отдельности ряд встреч. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников.

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