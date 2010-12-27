Российские ученые создали недорогое искусственно выращенное мясо

На комбинате ученые смогли вырастить первые 40 грамм такого мяса.

В России к 2023 году на прилавках магазинов может появиться искусственно созданное мясо. Килограмм такого продукта будет стоить 800 рублей. Об этом сообщила "Российская Газета" со ссылкой на "Очаковский комбинат пищевых ингредиентов".

На комбинате ученые смогли вырастить первые 40 грамм такого мяса. Его вырастили из небольшого куска мышечной ткани теленка в возрасте 2-3 дней. Клетки были помещены в питательную среду для поддержания роста и деления. Сейчас стоимость такого мяса составляет 90 долларов за килограмм, что очень дорого для рядового покупателя.

При дальнейшем развитии технологий, стоимость производства будет снижаться и через несколько лет себестоимость искусственного мяса составит всего 300 рублей за 1 литр. Таким образом, и стоимость самого мяса начнёт падать.

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