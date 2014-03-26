В России создается новая система контроля шахт с ядерными ракетами

Разработка ведется специалистами НПО "Машиностроения".

В России создается новая независимая беспроводная система контроля шахт с межконтинентальными баллистическими ядерными ракетами. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на документы, представленные на Королевских чтениях по космонавтике. Известно, что разработкой занимается НПО "Машиностроения"

В целях обеспечения дополнительного объективного контроля за условиями правильной эксплуатации изделий и оборудования ракетных комплексов стратегического назначения проводится разработка системы контроля состояния оборудования пусковых установок. текст материалов

В документах указывается на то, что сейчас Россия поддерживает состояние температурно-влажного режима в шахтах пусковых установок ракет при помощи штатных систем. Однако сведений недостаточно для гарантий по надзору над предприятиями-изготовителями. Специалисты подчеркнули, что контролировать такие компании невозможно, так как контроль выполняется только военными эксплуатантами ракетных комплексов.

Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области.

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