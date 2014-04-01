Срок службы носителей "Авангарда" могут продлить на три года

Работа ведется на базе НПО "Машиностроения".

Срок службы носителей межконтинентальных баллистических ракет "Авангард" могут продлить на три года. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил генеральный директор НПО "Машиностроения", входящего в состав "Корпорации Тактического ракетного вооружения" Александр Леонов. Информацией специалист поделился в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

Будем держать эту ракету на боевом дежурство столько, сколько нужно. Сейчас мы идем на продление еще на три года Александр Леонов, глава НПО "Машиностроения"

Напомним, что "Авангарды" находятся на вооружении РВНС. Ракеты получил и наименование УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО - SS-19 Stiletto). Согласно открытой информации, ракеты несут гиперзвуковые боевые блоки. Последние изготовлены 36 лет назад, В 2021 году истекает ранее продленный срок эксплуатации объектов. Леонков уточнил, что сейчас разработчики ведут работы, которые увеличат срок возможного использования ракет.

В России создают цепочку новых гиперзвуковых комплексов.

Фото: Минобороны России

