Катамаран изготовят в единственном экземпляре.

В России создадут судно для подъема затонувших кораблей и подводных лодок. Проект реализовывается сотрудниками Крыловского ГНЦ. Уже разработана модель катамарана с водоизмещением в 10 тонн. Разработку презентовали в рамках выставки "Нева-2019".

Задействовать объект можно будет при освоении нефтегазовых месторождений на шельфе. Известно, что катамаран будет существовать в единственном экземпляре. Базироваться он будет на Кольском полуострове.

Ранее Piter.tv писал о том, что подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" успешно совершила первое погружение.

Фото: Twitter/Ivan O"Gilvi‏

Видео: YouTube/Ivan O"Gilvi‏, SMIT Salvage | Towage