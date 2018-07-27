В России создадут судно для подъема затонувших кораблей и подводных лодок. Проект реализовывается сотрудниками Крыловского ГНЦ. Уже разработана модель катамарана с водоизмещением в 10 тонн. Разработку презентовали в рамках выставки "Нева-2019".
Задействовать объект можно будет при освоении нефтегазовых месторождений на шельфе. Известно, что катамаран будет существовать в единственном экземпляре. Базироваться он будет на Кольском полуострове.
Ранее Piter.tv писал о том, что подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" успешно совершила первое погружение.
Фото: Twitter/Ivan O"Gilvi
Видео: YouTube/Ivan O"Gilvi, SMIT Salvage | Towage
Обсуждение ( 0 )