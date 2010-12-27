Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" успешно совершила первое погружение

Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года.

Первая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 серии, которую Адмиралтейские верфи строят для Тихоокеанского флота, вышла на испытания 16 августа. Подлодка уже совершила первое успешное погружение. Об этом сообщила пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи".

Все испытания проходят в полигонах Балтийского флота. В это время проверяются все системы, в том числе энергетическая установка, комплекса радиолокационной связи и системы обеспечения жизнедеятельности, навигационный комплекс. После окончания всей программы проверки, подлодку вернут на завод, где продолжат ее готовить к государственным испытаниям. После этого состоится передача Военно-морскому флоту России.

Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года. АО "Адмиралтейские верфи" в сентябре 2016 года заключило контракт с Миноброны России на строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота.

Фото: АО "Адмиралтейские верфи"