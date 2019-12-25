В России снизился средний размер ипотеки

Средний чек сократился на 4,2%.

В июле этого года в России до 3,11 млн рублей уменьшился средний размер ипотеки. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По мнению аналитиков, это может быть связано с ужесточением программы льготной ипотеки, а также с растущими банковскими ставками. Отмечается, что по сравнению с июнем снизился на 4,2%.

Так, впервые с ноября снизился размер ипотеки. Тогда оно было более плавным — средний чаек уменьшился лишь на 0,7%. Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, количество заявок на ипотеку и ее размер стали снижаться после изменений условий программы, а также поле роста стоимости кредитов.

В тройку лидеров по размерам ипотеки занимает Москва, где средний размер кредита уменьшился на 2,3% по сравнению с июнем и составил 6,94 млн рублей. В Подмосковье этот показатель упал на 0,3%, до 5,12 млн рублей. Третье место занимает Петербург, где средний чек в июле, напротив, вырос. Он составил 4,61 млн рублей.

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