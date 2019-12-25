В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Однако обстановка все еще остается напряженной.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила ситуацию с COVID-19 на территории России. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам специалиста, эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, однако все еще остается напряженной.

В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших. Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Она отметила, данные по коронавирусу динамично меняются, однако в целом по РФ можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста числа заболевших. По словам Пшеничной, главной задачей в настоящее время является оперативное достижение коллективного иммунитета, так как вирус способен мутировать и "ускользать" от иммунного ответа.

Ранее глава разработчиков по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что к коллективному иммунитету будет невозможно прийти из-за распространения штамма "дельта". По его словам, имеющиеся на данный момент препараты от COVID-19 способны предотвратить тяжелые случаи заболевания и летальные исходы, однако не могут гарантировать защиту от заражения.

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