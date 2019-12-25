В России снимут комедийный сериал о карантине на селе

Лента под названием "Афера" будет состоять из 10 серий.

В России стартовали съемки комедийного сериала "Афера", посвященного самоизоляции на селе. Об этом сообщила компания "МТС Медиа".

Сюжет сериала разворачивается вокруг братьев Поповых. Они годами наводили страх на свой поселок. После окончания самоизоляции их односельчане приняли решение не сообщать эту новость братьям.

Режиссерское кресло проекта занял Михаил Старчак, известный по работе над сериалами "Полярный", "СашаТаня", "Зайцев +1". Главные роли исполнят Александр Волохов, Данил Стеклов и Артем Гайдуков.

Всего будет отснято 10 серий. Премьера запланирована на 2021 год.

Ранее мы писали, что российский сериал вошел в топ-10 сериалов на Netflix.

Фото: пресс-служба "МТС Медиа"