В России спрогнозировали рост ипотеки в 2021 году на 25%

Это может произойти из-за продления программы льготной ипотеки.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в 2021 году темпы роста ипотечного портфеля в России превысят 25%. Это может произойти из-за продления программы льготной ипотеки, а также из-за низких ставок по кредитам.

Мы ожидаем, что рост ипотечного кредитования превысит 25% в 2021 году благодаря недавно продленной программе государственного субсидирования и все еще низким процентным ставкам, - говорится в сообщении.

Напомним, что правительство до 1 июля 2022 года продлило программу льготной ипотеки в России. Ставка по кредиту составляет 7%, а максимальная сумма кредита – 3 млн рублей. КУроме того, правительство также расширило программу семейной ипотеки на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Действовать программа будет до конца 2022 года.

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