В 2020 году собранный урожай уменьшился на 11,3% по сравнению с 2019 годом.

В России резко подорожали картофель и морковь. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, после первых пяти недель 2021 года цена на картофель выросла на 40% по сравнению с началом 2020 года. Сейчас цена составляет 30,9 рублей за килограмм. Цена на морковь увеличилась на 34% - она составляет 37 рублей. В начале 2020 года она стоила 27,5 рублей.

В Минсельхозе заявили, что на подорожание картофеля оказало влияние снижение производства данного продукта. Причина в неблагоприятных погодных условиях. В 2020 году собранный урожай уменьшился на 11,3% по сравнению с 2019 годом.

Ранее яйца и помидоры резко подорожали в Петербурге с начала года.

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