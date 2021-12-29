В России рассматривают возможность введения единой системы учета домашних животных

По словам Милонова, большинство бездомных собак раньше были домашними любимцами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России единую систему учета и контроля домашних животных. Он убежден, что это поможет бороться с хозяевами, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. Кроме того, инициатива позволит контролировать людей, которые держат в квартире сразу несколько животных в ужасных условиях. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Милонова, большинство бездомных собак раньше были домашними любимцами. Он подчеркнул, что безответственность владельцев не увязывается с современными представлениями о гуманизме и нормальном отношении с животными. Депутат Госдумы предложил использовать современные системы электронного учета, которые будут контролировать людей, не нарушая при этом их права. Если домашнее животное убежит, то его можно будет быстро найти.

С другой стороны, мы будем застрахованы от так называемых кошатников и собачников, которые по 30-40 кошек у себя в квартире держат и такую вонь разводят на всю парадную, что хоть святых выноси.

Виталий Милонов, депутат Госдумы

Ранее мы сообщили, что названы самые редкие вакансии в Петербурге в феврале.

Фото: pexels