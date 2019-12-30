В России продлили каникулы для китайских студентов

Несмотря на отсутствие случаев заражения, риск проникновения нового коронавируса в страну все еще существует.

Министерство образования и науки приказало ректорам российских вузов продлить каникулы для китайских студентов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Обучающимся в России гражданам КНР продлят срок каникул до 2 марта 2020 года (имеется в виду 14-дневный инкубационный период).

Ранее об этих мерах говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что, несмотря на отсутствие в нашей стране случаев заболевания новым коронавирусом, риск проникновения инфекции в страну все еще существует.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. На данный момент болезнь распространилась по всем регионам Китая. По последним данным, от болезни скончались 170 человек, еще столько же выздоровело. Число заболевших превысило семь тысяч человек по всему миру, из них 31 находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что Россия закрывает границу с Китаем в пяти регионах на Дальнем Востоке.

Видео: YouTube / mgimo, South China Morning Post