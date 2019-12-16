Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ

Моисеев отметил, что у НПФ должен быть уровень доходности не меньше 6,7%.

Министерство финансов России предложило ввести минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Они занимаются накоплениями россиянам в рамках системы гарантированного пенсионного плана на уровне 6,7% в год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева.

Моисеев отметил, что у НПФ должен быть уровень доходности не меньше 6,7%, чтобы гарантировать меняющуюся срочную пенсионную выплату.

Замминистра финансов отметил, что если негосударственный пенсионный фонд не в состоянии обеспечивать минимальный уровень доходности, недостаток придётся восполнять с помощью собственных средств фонда и резервов.

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