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Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ

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Моисеев отметил, что у НПФ должен быть уровень доходности не меньше 6,7%.

Министерство финансов России предложило ввести минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Они занимаются накоплениями россиянам в рамках системы гарантированного пенсионного плана на уровне 6,7% в год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева.

Моисеев отметил, что у НПФ должен быть уровень доходности не меньше 6,7%, чтобы гарантировать меняющуюся срочную пенсионную выплату.

Замминистра финансов отметил, что если негосударственный пенсионный фонд не в состоянии обеспечивать минимальный уровень доходности, недостаток придётся восполнять с помощью собственных средств фонда и резервов.

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий.

Теги: алексей моисеев, нпф, пенсия
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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