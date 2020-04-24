В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире

Его можно было приобрести всего за 337 тысяч рублей.

Как сообщает издание "Российская газета", квадроцикл Bajaj Qute больше не будет представлен в ассортименте компании "Ист Вест Моторс".

Руководитель отдела маркетинга "Ист Вест Моторс" Анна Квитко заявила, что компания не планирует привозить квадроциклы в ближайшей перспективе. Также она отметила, что в будущем в модельной линейке Bajaj появится новая модель.

Автомобили Bajaj Qute в основном покупали службы доставки и курьеры. Максимальная скорость квадроцикла достигает 70 километров в час, грузоподъемность - до 225 килограмм. Его можно было приобрести на российском авторынке всего за 337 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в России открылся автосалон с новыми советскими автомобилями.

Видео: Лиса Рулит, Z Drive