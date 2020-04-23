В России открылся автосалон с новыми советскими машинами

Его можно найти в Рязани.

Как сообщает издание "Российская газета", в Рязани открылся автосалон новых советских машин. Его владелец - один из местных коллекционеров, который решил сделать постоянно действующую выставку-ярмарку.

В автосалоне представлены классические модели советского автопрома, в том числе - несколько поколений и версий "Волги", "Жигули" и "Москвича". Из "новинок" на продажу выставлены "восьмерки" и "девятки" от ВАЗ, а также "Волга" из серии ГАЗ-31.

Любители иномарок могут обратить внимание раритетные модели компаний Toyota и Mercedes-Benz. Также в салоне есть своеобразная ремонтная зона, где реставрируют старые машины.

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Видео: YouTube / Averdrive