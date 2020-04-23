  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:52
24
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

В России открылся автосалон с новыми советскими машинами

0 0

Его можно найти в Рязани.

Как сообщает издание "Российская газета", в Рязани открылся автосалон новых советских машин. Его владелец - один из местных коллекционеров, который решил сделать постоянно действующую выставку-ярмарку.

В автосалоне представлены классические модели советского автопрома, в том числе - несколько поколений и версий "Волги", "Жигули" и "Москвича". Из "новинок" на продажу выставлены "восьмерки" и "девятки" от ВАЗ, а также "Волга" из серии ГАЗ-31.

Любители иномарок могут обратить внимание раритетные модели компаний Toyota и Mercedes-Benz. Также в салоне есть своеобразная ремонтная зона, где реставрируют старые машины.

Ранее стало известно, какие последствия карантина ожидают российский авторынок.

Видео: YouTube / Averdrive

Теги: автосалон, российский авторынок
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии