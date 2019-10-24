Телефоны представлены в двух ценовых диапазонах – 12,99 тысяч рублей и 16,99 тысяч рублей.

В России представили смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Эти устройства сменят более старые модели - Realme 3 и Realme 3 Pro.

Младшая версия устройства получила процессор Qualcomm Snapdragon 665. Телефон оснастили аккумулятором емкостью 5 тысяч миллиампер-часов. Модель имеет оперативную память на 3 Гб и встроенный накопитель объемом 64 Гб. Кроме того, у Realme 5 есть чип NFC для бесконтактных платежей, а также IPS-дисплей размером 6,5 дюйма. Основная камера состоит из четырех сенсоров, включая ведущий с разрешением 12 Мп.

Смартфон Realme 5 Pro работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 712. Емкость аккумулятора составляет 4 035 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки. Объем его оперативной памяти – 4 Гб, флэш-накопителя – 128 Гб. Новинка имеет дисплей диагональю 6,3 дюйма. На задней панели смартфона четыре камеры, главная из которых имеет разрешение 48 Мп. Также есть фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

Оба устройства работают на основе ОС Android 9. Младшая версия телефона выпущена в двух цветах – "Синий кристалл" и "Фиолетовый кристалл". Старшая также имеет два варианта цвета – "Мерцающий синий" и "Зеленый кристалл".

Продажи Realme 5 и Realme 5 Pro стартуют в России в четверг, 24 октября. Стоимость первого составит 12,99 тысяч рублей, второго – 16,99 тысяч рублей.

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Фото: Realme