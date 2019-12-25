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В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
Сегодня, 9:27
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matveyvn

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

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В крайнем случае в домах могут оставить мусоропровод только для одного вида мусора.

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также отказаться от их планировки в новых многоэтажках. С инициативой выступили Всероссийское общество охраны природы, Институт развития правового общества, а также Общественная палата России. Предложения направлены министру строительства и ЖКХ РФ.

Отмечается, что в крайнем случае в домах могут оставить мусоропровод только для одного вида мусора.

По словам члена ОП Артёма Кирьянова, мусоропроводы становятся причиной неприятного запаха в подъездах, а также излишнего шума и появления грызунов и насекомых. Часто из-за возгорания мусора в тоннелях начинаются пожары.

Также мусоропроводы, по мнению Кирьянова, мешают раздельному сбору мусора. В предложениях содержится пункт о том, что управляющая компания может принять решение о консервации мусорного провода, если жильцы нарушают правила пользования им.

Ранее петербуржцы пожаловались на кучи мусора на пляже в Ольгино.

Теги: мусор, мусоропроводы, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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