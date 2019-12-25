В крайнем случае в домах могут оставить мусоропровод только для одного вида мусора.

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также отказаться от их планировки в новых многоэтажках. С инициативой выступили Всероссийское общество охраны природы, Институт развития правового общества, а также Общественная палата России. Предложения направлены министру строительства и ЖКХ РФ.

Отмечается, что в крайнем случае в домах могут оставить мусоропровод только для одного вида мусора.

По словам члена ОП Артёма Кирьянова, мусоропроводы становятся причиной неприятного запаха в подъездах, а также излишнего шума и появления грызунов и насекомых. Часто из-за возгорания мусора в тоннелях начинаются пожары.

Также мусоропроводы, по мнению Кирьянова, мешают раздельному сбору мусора. В предложениях содержится пункт о том, что управляющая компания может принять решение о консервации мусорного провода, если жильцы нарушают правила пользования им.

Ранее петербуржцы пожаловались на кучи мусора на пляже в Ольгино.