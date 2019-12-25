В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Предполагается, что россияне смогут единожды воспользоваться вычетом в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей.

Министерству труда и социальной защиты предложили ввести налоговый вычет для граждан при покупке машины. Об этом в беседе с телевизионным каналом RT сообщил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В письме к ведомству он отметил, согласно российским законам, каждый гражданин страны вправе однократно воспользоваться налоговым вычетом до двух миллионов рублей при приобретении недвижимости, что позволяет вернуть обратно до 260 тысяч рублей.

По мнению Орлова, налоговый вычет следует распространить и на покупку машины, так как транспортные средства имеют для россиян не меньшее значение, чем квартиры. Он предлагает ввести "автомобильный вычет" суммой до миллиона рублей, которым каждый гражданин сможет воспользоваться единожды и в течение жизни вернуть до 130 тысяч рублей.

Ранее ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Юрий Захаров заявил, что начиная с начала следующего года граждане РФ смогут оформить новый налоговый вычет за занятие спортом.

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