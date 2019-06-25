Депутат Госдумы предложил составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Парламентарий уверен, что шорт-лист популяризует систему среднего образования и научит молодежь ориентироваться на рынке труда.

В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов. Об этом сообщил RT со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Зубарева.

Чиновник считает, что данный шорт-лист нужно составлять совместно с работодателями. Это, в свою очередь, поможет снизить уровень молодёжной безработицы, а также повысить имидж рабочих профессий.

Последний год на рынке труда возросло количество вакансий для рабочего персонала. Но все эти предложения остаются вне интересов молодых людей, так как они хотят получить высшее, а не среднее профессиональное образование.

Однако и по окончании вуза выпускники не могут найти работу из-за отсутствия опыта, в то время как предприятия ощущают острую нехватку рабочих рук. Парламентарий уверен, что шорт-лист популяризует систему среднего образования и научит молодежь ориентироваться на рынке труда.

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