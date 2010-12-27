Конкурс на стажировку в Смольном составил 350 человек на место

Победителей программы "Мой город — мои возможности" выберут в августе.

В Смольном закончился прием заявок на конкурс "Мой город — мои возможности". Заявки на участие подали 35 тысяч человек, при этом только две трети из них являются жителями Петербурга. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Финал конкурса состоится в августе. Правительству предстоит выбрать из 35 тысяч человек 100 победителей.

Глава города отметил, что участие в таком мероприятии является социальным лифтом, который позволит молодым и талантливым кадрам попасть в состав правительства Петербурга. Будущих кандидатов призывают отнестись к миссии максимально ответственно.

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