В России предложили "регуляторную гильотину" распространить на письма ведомств

В том числе предлагается распространить ее на избыточные формы отчетности.

В России предлагают механизм "регуляторной гильотины" распространить на письма ведомств и избыточные формы отчетности. С таким предложением выступил председатель "Деловой России" Алексей Репик во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Знаете, здесь многое, что получилось, почти 12 с лишним тыс. отменили старых, неадекватных актов вместо них приняли 447. Получается хорошо. А когда получается хорошо, больше хочется продолжать. Хочется распространить эту работу на ведомственные письма, на избыточные формы отчетности. Есть темы, где она, безусловно, эффективна. Алексей Репик, председатель "Деловой России"

В рамках "регуляторной гильотины" проводится инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса. Это необходимо для понимания того, соответствуют ли они современным реалиям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бизнес не окажется крайним из-за ограничительных мер.

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