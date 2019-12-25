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Собянин заявил, что бизнес не окажется крайним из-за ограничительных мер
Сегодня, 16:30
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Собянин заявил, что бизнес не окажется крайним из-за ограничительных мер

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По его словам, к ограничениям городское правительство прибегает только при крайней необходимости.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время отчета в Мосгорсуде заявил, что городское правительство старается вводить ограничения так, чтобы бизнес не оказался крайним в этих условиях.

На мой взгляд, мы нашли крайне сложный, но в то же время оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранением возможностей для нормального функционирования экономики. <...> Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации.

Сергей Собянин, мэр Москвы 

По словам Собянина, к ограничениям правительство столицы прибегает только при крайней необходимости. Он отметил, что ограничения снимают, как только заболеваемость снижается. Собянин также сказал, что предприниматели могут не опасаться в ближайшее время длительных локдаунов.

Ранее мы писали, что в России завершено строительство первого завода по производству ударных БПЛА. 

Фото: kremlin.ru 

Теги: бизнес, мэр москвы сергей собянин, ограничения по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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