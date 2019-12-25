Собянин заявил, что бизнес не окажется крайним из-за ограничительных мер

По его словам, к ограничениям городское правительство прибегает только при крайней необходимости.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время отчета в Мосгорсуде заявил, что городское правительство старается вводить ограничения так, чтобы бизнес не оказался крайним в этих условиях.

На мой взгляд, мы нашли крайне сложный, но в то же время оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранением возможностей для нормального функционирования экономики. <...> Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации. Сергей Собянин, мэр Москвы

По словам Собянина, к ограничениям правительство столицы прибегает только при крайней необходимости. Он отметил, что ограничения снимают, как только заболеваемость снижается. Собянин также сказал, что предприниматели могут не опасаться в ближайшее время длительных локдаунов.

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Фото: kremlin.ru