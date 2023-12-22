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Глава "Деловой России" предложил увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье

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Он подчеркнул, что налог следует повысить с 20% до 30%.

Глава "Деловой России" Алексей Репик предложил увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Госдуме.

По его словам, налог на прибыль компании необходимо повышать для тех компаний, которые эксплуатируют созданные в предыдущие годы активы и не наращивают свои инвестиции. Репик подчеркнул, что налог следует повысить с 20% до 30%. Он добавил, что те компании, которые наращивают свои инвестиции, должны иметь возможность уменьшить налоговую нагрузку.

Ранее Силуанов призвал поддерживать бизнес, который не выводит деньги в офшоры.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: алексей репик, деловая россия, налог на прибыль
Категории: Лента новостей, Новости России,

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