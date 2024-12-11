В Петербурге задержали руководителя фирмы, которая не выплатила более 400 млн налогов

Сотрудники ГУ МВД России выявили и задокументировали схему уклонения от уплаты налогов со стороны крупной петербургской компании, торгующей нефтепродуктами и топливом.

В Петербурге экономическая полиция выявила многомиллионную схему уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль. Как уточнили в МВД по Петербургу и Ленобласти, задержан гендиректор фирмы по продаже нефтетоплива.

Сотрудники ГУ МВД России выявили и задокументировали схему уклонения от уплаты налогов со стороны крупной петербургской компании, торгующей нефтепродуктами и топливом.

Оперативники установили, что сотрудники компании по просьбе их гендиректора открывали на свое имя ИП и выступали далее в качестве контрагентов компании по фактически не существующим сделкам, за которые им переводили деньги. В результате в 2019-2021 годах компания занизила свою налогооблагаемую базу и не уплатила в бюджет 218 122 636 рублей налога на добавленную стоимость и 180 653 969 рублей налога на прибыль.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Оперативники 4 февраля задержали руководителя фирмы, 60-летнего жителя Выборгского района Петербурга.

Фото: Piter.tv