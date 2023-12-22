Путин допустил, что рост ВВП РФ по итогам года будет больше 4%

Глава страны оценил прогноз Алексей Репика.

Рост валового внутреннего продукта в стране за 2023 год может превысить четыре процента. С таким прогнозом от председателя "Деловой России" Алексея Репика российский президент Владимир Путин согласился в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями. По мнению главы государства, падение этого показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого - всего 1,2%, хотя эксперты ожидали 2,1 процент.

Ну, может быть. У нас падение, мне Михаил Владимирович сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году - 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%. Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП за 2023 год. Владимир Путин, президент РФ

Ранее в рамках прямой линии с гражданами страны президент называл оценку роста ВВП в 3,5%. Владимир Путин указывал жителям на то, что правительству удалось отыграть падение 2022 года. Рост показателей экономической системы отмечали и международные организации, такие как ООН и Всемирный банк.

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Фото и видео: Kremlin.ru