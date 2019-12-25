Обращение направили в министерство труда.

В России предложили премировать отказавшихся от корпоративов работников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на документ общественного движения "Зов Народа".

Обращение направили в министерство труда. В тексте документа активисты призвали разработать рекомендации для работодателей, по которым выделенные на проведение корпоративов средства можно было бы направить на поддержку граждан. Представители движения отметили, что не все работники могут участвовать в таких мероприятиях по состоянию здоровья или личным убеждениям.

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Фото: Piter.tv