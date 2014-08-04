Автоэксперт Лигачев анонсировал рост цен на автомобили после Нового года

По его словам, покупатели могут уйти в сегмент б/у, чтобы сэкономить на покупке машины.

Автоэксперт Константин Лигачев анонсировал рост цен на автомобили после Нового года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, с 1 января 2025 года в России подорожает утильсбор, и это отразится на стоимости машин. Лигачев подчеркнул, что покупатели могут уйти в сегмент б/у, чтобы сэкономить на покупке нового автомобиля. Также он заявил, что китайские автомобили не сильно уступают корейским или европейским.

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Фото: Piter.tv