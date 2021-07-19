В России предлагают ритейлерам и отраслевым союзам заключить соглашения о снижении цен

Предлагается также установить право органов исполнительной власти регионов контролировать исполнение указанных соглашений на местах.

Партия "Единая Россия" предложила правительству рекомендовать торговым сетям подписать соглашения с отраслевыми союзами о снижении цен на товары первой необходимости. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на совещании по сдерживанию цены на продукты.

Кроме того, предлагается, чтобы органы исполнительной власти регионов контролировали этот процесс. По словам Гордеева, необходимо, чтобы поставки в регионы сельхозпродукции для реализации на рынках и ярмарках осуществлялись без посредников на весь период урожая.

Для координации решений этих задач предлагаем создать рабочую группу или штаб на федеральном уровне и в регионах, - сказал он.

Правительству также порекомендовали с 2022 года предусмотреть в программе развития сельского хозяйства меры поддержки. Речь идет о строительстве мест для хранения продукции на предприятиях малого и среднего агробизнеса.

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