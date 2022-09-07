Путин пообещал сделать все для сдерживания цен в России

По его словам, инфляция в 2022 году будет на уровне 12%.

Президент России Владимир Путин пообещал сделать все для сдерживания цен в стране. Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, инфляция в 2022 году будет на уровне 12%. Также глава государства отметил, что в первом-втором кварталах 2023-го инфляция выйдет на показатели в 5-6% в годовом выражении.

Будем смотреть за тенденциями и трендами в сфере цен, будем все для этого делать, чтобы они были сдержанные, и инфляцию будем подавлять. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия может включить "Северный поток" уже завтра.

Видео: Восточный экономический форум