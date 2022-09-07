Путин: Россия может включить "Северный поток" уже завтра

н также назвал чушью заявления о том, что Москва использует газопровод как оружие.

Россия может включить газопровод "Северный поток" уже завтра. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства отметил, что для запуска газопровода нужна турбина, однако из-за санкций России не могут предоставить ее. Он также назвал чушью заявления о том, что Москва использует "Северный поток" как оружие.

Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам: сколько они заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что "Северный поток – 2" строили не зря.

Видео: Восточный экономический форум