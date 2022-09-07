Путин заявил, что "Северный поток – 2" строили не зря

Он подчеркнул, что были получены и отработаны соответствующие технологии.

Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток – 2" строили не зря. Об этом он сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Отвечая на вопрос, зря ли строили газопровод, если запуск был заморожен Германией, глава государства ответил, что Россия ничего зря не строит. Он подчеркнул, что были получены и отработаны соответствующие технологии.

Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток – 2". Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Югославию, Ирак и Ливию бомбили без санкций ООН

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