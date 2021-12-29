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В России предлагают разрешить россиянам пенсионные накопления тратить на покупку жилья
Сегодня, 8:11
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В России предлагают разрешить россиянам пенсионные накопления тратить на покупку жилья

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Для этих целей предлагают создать федерального оператора.

Риелторская компания "Этажи" предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину разрешить россиянам пенсионные накопления тратить на покупку жилья. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что риелторы предлагают создать федерального оператора по использованию пенсионных начислений на покупку жилья, земельных участков и на строительство. При этом предлагается по низкой процентной ставке (4-5% годовых) возвращать деньги.

Предполагается, что данная мера может стать источником поддержания спроса, повысится при этом и доступность самого жилья. Однако, как сообщили изданию, из инвестиционного оборота фондов эти деньги будет сложно достать. Повысится при этом риск удорожания работы всей системы, ведь в настоящее время пенсионные накопления частично используются для выплаты.

Ранее президент России Владимир Путин предложил пенсии военных пенсионеров проиндексировать на 8,6%. 

Фото: pixabay 

Теги: пенсионные накопления, покупка жилья, риелторы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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