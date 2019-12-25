В России предлагают повысить плату за капремонт

Все дело в росте цен на стройматериалы.

В Минстрое предлагают повысить плату за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом заявил заместителя главы ведомства Максима Егорова, пишет ТАСС.

Так, во время выступления на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации он заявил, что на 25% необходимо увеличить стоимость контрактов по капремонту. По словам Егорова, такая мера необходима из-за роста цен на стройматериалы.

Он подчеркнул, что это поддержит фонды капремонта.

Ранее мы писали, что с начала этого года в России производство электроэнергии выросло до 564, млрд кВт ч. это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом в пролом году.

Фото: Piter.TV